Ender fikirler

FENERBAHÇE İÇİN EN KRİTİK DÖRT MAÇ

Avrupa galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe bugünkü Erzurum maçıyla birlikte Başakşehir, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını İstanbul'da oynayacak. Bu dört karşılaşmadan herhangi birinde yaşanabilecek puan kaybı Süper Lig'e havlu atmak anlamına gelir. Zaten büyük olan puan farkı artık kapatılamaz. Bu gerçek, elbette büyük bir baskı unsuru olacak. Ama Fenerbahçe bu baskıyla baş etmek zorunda. Eğer bu dört maç da kazanılırsa bir ay sonra rakiplerin maçlarına göre farklı bir manzarayla karşılaşmak ve umuda tutunmak mümkün olabilir. Kolay mı? Çok zor. Sarı-Lacivertliler önce kendi ellerinde olanı başarmak yani dört maçı da kazanmak durumunda. Sonrası diğer takımların performansına kalmış. Zaten geriden gelmek biraz da bu durumu kabullenmeyi gerektiriyor. İşin özeti şu: Fenerbahçe tartışmasız biçimde Aralık ayında "ya tamam ya devam" diyecek. Başta Emre Hoca, Oğuz Çetin ve yönetim olmak üzere herkes bu dört hafta için "seferberlik" ilan etmeli. Hem Fenerbahçe'nin hem de kendilerinin kaderi bu süreçte belli olacak.

DERBİ MATEMATİĞİ

Açıkçası Beşiktaş- Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar dışında hemen herkes "Beşiktaş kazansın" diye dua edecek. Hiç kıvırmaya gerek yok. Gerçek bu! Beşiktaş zaten doğrudan taraf. Trabzonspor, Göztepe'de kazanırsa belki de lider olacak. Fenerbahçe açısından zirveye biraz olsun tutunabilmek için Galatasaray'ın yenilgi yaşaması son umut. Dolayısıyla resim çok net. Ancak Galatasaray'ın Dolmabahçe'den galibiyetle dönmeside sadece Beşiktaş ile puan farkını açmak değil, Fenerbahçe'yi iyiden iyiye umutsuzluğa sürüklemek ve Trabzonspor'a ciddi bir "beni yakalayamazsın" mesajı vermek olacaktır. Beşiktaş ciddi şekilde yorgun. Ama ev sahibi olarak arkasında büyük bir itici güç var. Galatasaray da eksiklerin son durumu önemli. Osimhen'sizlik büyük handikap. Orta sahada hangi takımın üstünlük kuracağı önemli gözükse de ben asıl savunma performanslarının belirleyici olacağını öngörüyorum. Beraberliğin ağır bastığı, karşılıklı gol çıkabilecek bir derbi. Eksik kalan olursa yenilir. Belki ligin değil ama sezonun ilk yarısının kaderi bu maçtan sonra şekillenir.

MASADA KAYBETMEYELİM

Beşiktaş-Hapoel maçı zaten hiç oynanmamalıydı. UEFA organizasyonlarında İsrail gibi soykırımcı bir ülkenin takımı hiç olmamalıydı demek istiyorum. Hal böyleyken evimizde oynamamız gereken bir mücadelede takımımız ve taraftarımız resmen eziyet çekti. Hele Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara müdahale eden Gürcü polisinin yaptıkları tam bir kepazeliktir. Bu orantısız güç gösterisiyle ilgili resmi tepkimizi ilgili kurumlarımız zaten gösterdi ama sportif açıdan da çok dikkatli olmamız gereken bir süreç ile karşı karşıyayız. UEFA maç sırasında yaşanan tribün olaylarını mutlaka disiplin kuralları açısından değerlendirecektir. Bir kere Filistin bayrağı açmak kesinlikle suç değildir. Bu anlamda sıkıntı yaşamayız. Ancak açılan bazı pankartları insani değil, siyasi mesaj başlığına sokmaya çalışabilirler. Tribündeki kavgalar da başka bir başlık. TFF ve Beşiktaş yönetimi bu konuda dikkatli olmalı ve aktif bir tavır sergilemeli. Celtic benzer bir pankarttan dolayı para cezası almıştı. Bu işin maksimum zararı bu olmalı. 2017 yılındaki Lyon-Beşiktaş maçında ciddi tribün olayları varken, ev sahibi Lyon para ve ertelemeli ihtar cezası almıştı. Batum'daki tribün olaylarının sebebi çok iyi anlatılmalı ve çok daha büyük olan Lyon örneği kullanılmalı. Velhasıl, Beşiktaş yaşanan utanç verici olaylardan sonra bir de masa başında eziyet çekmemeli!

DÖRT DÖRTLÜK HAFTA

Takımlarımız bu hafta bizi Avrupa arenasında gururlandıran sonuçlar aldı. Ekim 2022'den sonra ilk kez bir Avrupa haftasında temsilcilerimizin hepsi maçlarını kazandı. Bu başarıyı sadece maç kazanmaya indirgememek lazım. Elde ettiğimiz galibiyetlerle UEFA sıralamasında hemen arkamızda olan Yunanistan'ın bize yetişme ihtimali ortadan kalktı. Bunun da ötesinde bir sıra üstümüzdeki Hollanda ile aramızdaki fark biraz daha azaldı. Aslında UEFA ülke puanı sıralamasında 8. ve 9. olmak arasında kontenjan sayısı veya başlangıç turları açısından büyük bir fark bulunmuyor. Ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi şampiyonu kendi liginden Avrupa'ya doğrudan katılım hakkı elde ederse, 8. sıradaki ülkenin temsilcisinin playoff yerine direk lig aşamasına yükselmesi söz konusu oluyor ki bu da az şey değil. Hepsinin ötesinde Avrupa'da artık "biz de varız" diyebilecek, yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başlayacak duruma geldiğimizi görmek çok güzel değil mi?