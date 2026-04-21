Okan hocanın kredisi

Şampiyonluk yarışı akıl alır gibi değil. Karşılıklı ikramlar sonrasında Galatasaray derbiden önce bir kez daha avantajlı konuma geçti. İyi güzel de son üç sezonun şampiyon teknik adamı nasıl bu kadar tartışılabildi? Üstelik bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalmayı da başarmışken...

Bu durumun akla yakın tek bir açıklaması var. Demek ki Okan Hoca camiada yeteri kadar sevilmiyor, hatta güven uyandırmıyor. Durum buysa, kendi ilişkilerini ve iletişim şeklini gözden geçirmesi şart. Çünkü saha sonuçlarına rağmen aldığı tepki hiç normal değil. Geçen hafta adeta eş zamanlı bir eleştiri yağmuru başladı.

Kimse madalyonun olumlu tarafından bahsetmez oldu. Hoca'nın bunun nedenleri üzerinde düşünmesi ve şampiyon olsa dahi bir özeleştiri yapması gerek.

İhtimal düşük ama "ya şampiyon olamazsa" dediğinizi duyar gibiyim. Korkarım öyle bir durumda göreve devam etmesi çok zor olur. Açıkçası böyle bir ihtimali aklım almıyor.

Futbol iklimimizin ne kadar kaygan bir zemini olduğunu ve "günlük" yaşadığımızı görmek için daha güzel bir örnek olamazdı!

