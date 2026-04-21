GÜNÜN YAZARLARI
Anasayfa / Yazarlar / Ender Bilgin / Kupa mesaisi
Ender Bilgin

Ender Bilgin

21 Nisan 2026

Kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası'nın Eylül ayında başlayan uzun maratonunda yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Çeyrek final maçları bizi yarı finalde iki derbiyle baş başa bırakabilir. Ancak zor eşleşmeler olduğunu da göz ardı etmeyelim!

Galatasaray, Gençlerbirliği önünde ağır favori. Beşiktaş da Alanyaspor'u bir şekilde geçecektir. Bakın, kolay olur demiyorum ama Siyah-Beyazlı takım tura daha yakın.

Ne var ki moralsiz Fenerbahçe'yi Konya'da çok zor bir sınav bekliyor. Konyaspor formda. Fenerbahçe'nin aklı derbide. Kolay olmayacak! Diğer yanda Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisi zaten başlı başına çok çekişmeli geçecek. Bu iki eşleşmede favori göremiyorum. Ne olursa olsan hak eden kazansın, hakem hataları gündem olmasın!

Ekiplerimiz sizlere maçları en iyi şekilde ulaştırabilmek için canla başla çalışacaklar. Karadeniz derbisi A Spor'da, diğer maçlar Atv ekranlarında olacak. Ama A Spor, gün boyu sürecek özel yayınlarla kupa heyecanını ekranlarınıza taşıyacak. Derbi öncesi keyifli geçmeye aday bu futbol şöleni için sizleri A Spor ve Atv'ye bekliyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir.
Ziraat Türkiye Kupası, Galatasaray, Gençlerbirliği, beşiktaş, Alanyaspor, Samsunspor, Konyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, A Spor, atv

