Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Yazarlar Ender Bilgin Basketbol'a bak futbolu anla!
Ender Bilgin

Ender Bilgin

21 Nisan 2026

Basketbol'a bak futbolu anla!

Türk takımları basketbolda altın devrini yaşıyor! Kadınlar Euroleague'de iki temsilcimiz Fenerbahçe ile Galatasaray finalde karşılaştı. Kazanan Fenerbahçe ve elbette Türkiye oldu. İspanyollar kendi takımlarını izlemek için aylar önce bilet alıp iki Türk takımının finaldeki mücadelesini takip ettiler. Çok sayıda Avrupa kanalı bu maçı naklen verdi. Reklamın büyüklüğüne baksanıza! Erkekler Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe play off'a bir kez daha ilk dört takım arasında ve ev sahibi avantajıyla kalmayı başardı. Üstelik kendisinden çok daha büyük bütçeli rakiplerini geride bırakarak… Avrupa'nın iki numaralı kupasında da yine Türk takımlarının damgası var. Kadınlarda ÇBK Mersin, Eurocup şampiyonu oldu. Erkeklerde Beşiktaş aynı kupada final oynamaya hak kazandı. Yani futbol sahalarından farklı olarak parkelerde tam anlamıyla fırtına gibi esiyoruz. Neden mi? Futbolda neyi yanlış yapıyorsak, basketbolda onları doğru yapıyoruz da o yüzden!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI

Kupa mesaisi!
Etiketler :
Fenerbahçe, Galatasaray, ÇBK Mersin, Eurocup, beşiktaş, euroleague, basketbol

