Tarihin en kötüsü!

Emanetçi Kuyt'la beklentimin çok üzerinde bir ilk yarı oynadı Fenerbahçe… Guendouzi, Kante, İsmail orta sahası bence yapılan doğrulardan biriydi.

Son dönemlerde düşüşte olan oyuncular dahi tribünde yeni hoca Emre Belözoğlu olunca gaza bastı. Kanat bekleri dışında ilk yarıda aksayan yoktu. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nin kafayla en çok gol atan takımı. Beklerimiz üzerinden çokça orta yaptırdık. Bu anlarda iyi savunma yaptığımızı söylemek gerek.

Bence Greenwood'un ceza sahası içinde iki elle itilerek düşürülmesi penaltıydı. Hatta kırmızı kart bile verilebilirdi. Ancak Fransız hakem VAR'a sormaya bile gerek görmedi. Fenerbahçe'de farklı olan şeylerden bir tanesi de Kante'nin rakip ceza sahasına yakın oynamasıydı. Liverpool takımı ikinci yarı "babaları" oyuna alınca birkaç dakikalık telaş başladı. Zaten o dakikalarda İsak'ın golü geldi. Lukaku müthiş bir futbol zekası… Ancak yaşı itibarıyla artık beyin vücuduna hakim olamayınca istediklerini yapamaz hale gelmiş. İyi niyetli bir şekilde görevini yapıp yerini Vedat'a bırakınca Fenerbahçe forvet bölgesi daha da hareketlendi. Zaten sonrası zafer!

Çok güzel atasözlerimiz var. Mesela; "At sahibine göre kişner. " Görünen o ki Fenerbahçeli oyuncular, teknik direktöre göre oynayacak. Emre Belözoğlu bu takımı adam eder. Liverpool yine bir İstanbul kabusuyla geri dönerken, Şampiyonlar Liginde 5 puana ulaştık.