Rezillik!

Karşılaşmanın ilk yarısı Rus Ruleti gibiydi! Orta sahaların oyundan düştüğü, inanılmaz pas hatalarının yapıldığı, topun bir o kalede, bir bu kalede olduğu bir maç seyrettik. Hem Fenerbahçe'nin hem de Göztepe takımının karşılıklı pozisyonları vardı. Ama silah 45+1'de Göztepe'nin elinde patladı.

Sarı-lacivertliler geriden oyun kurmayı seven bir takım. Ancak Göztepe presli oynayıp ön alan baskısı yapınca uzun oynamak durumunda kaldılar. Yine Ederson'un yıldızlaştığı bir maça şahit olduk. İnanılmaz toplar çıkardı. Ama yapılan hatalara o da dayanamadı. Kerem Aktürkoğlu mevzusu can sıkıcı bir hal almaya başladı. Tribünlere el kol hareketi yapıyor, ardından taraftar ıslıklamaya başlıyor. Bana sorarsanız ikisi de yanlış. Ama Kerem'in yaptığı facia! Ya kardeşim biz senin bozuk psikolojinle mi uğraşacağız? Ya git ya da efendice topunu oyna. Yeter artık!

3 maçlık periyodu Kuyt'a bırakmak yönetimin büyük hatasıydı. Büyük kulüplerin her daim B planı olmalı. Bu kaybedilen puanlar direk yönetime yazar. 3 maç sonra hem lige hem Şampiyonlar Ligine bay bay derseniz, o koltukta oturamazsanız. Maç gidiyor, Oppong çıkıyor, Yiğit Efe giriyor. Allah aşkına biri bana bu değişikliği açıklasın. Skriniar'ı çıkarsan bir nebze anlarım. Vallahi kulüpte herkes kafayı yemiş durumda!