Otur sıfır!

Yok arkadaş; bu ligde Osimhen'i tutacak kimse yok! Yıllardır Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin önünde olmasının tek nedeni santrforlardır. Resmen haksız rekabet adam! İsmail Kartal'ın şapkasından çıkardığı Archie Brown'un stoper oynaması durumu sarı- lacivertlilerin mağlubiyetini hazırlayan en büyük etkendi. Allah aşkına Osimhen'le Archie karşı karşıya bırakılır mı? Beni en çok üzen durum Fenerbahçe'nin oyunun hiçbir anında rekabet dahi edememesi! İlk yarıda sarı- lacivertlilerin gol beklentisi 0.00! Böyle bir şey olabilir mi? Oyun sıfır, gol beklentisi sıfır, taktik sıfır, mücadele sıfır!

Bu kadar sıfırla nasıl şampiyon olacaksın? İkinci herkes yerli yerine geçip, sahada hayalet gibi dolaşan Grenwood çıkınca Fenerbahçe biraz olsun hareketlendi. Aklın yolu bir. Futbol dediğin şey bu kadar zor değil! Ederson olmasaydı ortaya tuhaf bir skor çıkabilirdi. İsmail Kartal belki maçı kazanmak için değil ama kendini kurtarmak için topunu tüfeğini sahaya sürdü. Son dakikaların epey heyecanlı olduğunu söylemek gerek. Sevgili Fenerbahçeliler bu mağlubiyet elbette dünyanın sonu değil. Ancak eminim sizlerde takımın bu oyunla şampiyon olamayacağını görüyorsunuzdur. Ve hatta bu hocayla…