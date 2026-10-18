Yerliler hareketlenince...

Şu Levent Mercan gibi oyuncuların hastasıyım.

Yedek bekler, söylenmez, sonradan oyuna girer elinden gelenin en iyisini yapar. Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında gerçekten harika işlere imza attı.

İsmail hocanın yerinde olsam Archie Brown yerine ona daha çok şans verirdim.



Greenwood'un penaltı olayını anlamış değilim. Yüzde 65'lik başarılı penaltı istatistiğiyle nasıl Fenerbahçe'nin 1 numaralı penaltıcısı oldun? Oysa yüzde 80'ni geçen Lukaku var takımda… Hem de gole bu kadar ihtiyacı varken penaltıları neden kullanmaz? Ayrıca Greenwood penaltıları çok kötü atıyor. Sağlak mısın, solak mısın kardeşim? Solla oynayıp, sağla penaltı atamazsın.



İrfan Can Kahveci de son dönemde hareketlenen isimlerden… Gerçek pozisyonuna geçince toparlanmaya başladı.

Sayılmayan golleriyle Hattrick yaptı! İstekli, hırslı oyunu Fenerbahçe için önemli.

Kerem Aktürkoğlu 5 ay sonra gol attı. Hep söyledim; biraz kenarda oturması gerekiyor diye… Yedek kalınca kafasını gerçekten toparlamış.

Bakın bir takımın yerli oyuncuları ellerini taşın altına koymazlarsa o takım kesinlikle ve kesinlikle şampiyon olamaz.

Yerli oyuncular biraz hareketlenince Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı.

Artık önemli bir Galatasaray maçının arefesindeyiz.

Dün iki takımın da maçlarını izledik. Bu Fenerbahçe bu Galatasaray'ı yener.