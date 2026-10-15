İki İsmail!

Vallahi billahi yenilmeyecek takım değildi Aston Villa… Lakin Oğuz hariç sahada performans veren kimse yoktu. İngiliz ekibinden daha çok pozisyona giren, gol beklentisi istatiğinde de önde olan Fenerbahçe'nin gol atamadan çuvalla gol yemesi açıklanabilir gibi değil! Ha şunu söyleyeyim; yıllardır süregelen santrfor krizi hala devam ediyor. Ya Vedat kardeşim karşı karşıya pozisyonları atamayacaksan hangisini atacaksın?



Dün gece en çok Kante'yi aradı. Neredeyse her maç öve öve bitiremediğimiz oyuncunun yokluğunda sadece Aston Villa değil her takım orta sahayı rahatlıkla ele geçirir. İsmail Yüksek dün gece resmen hat-trick yaptı. Ama tersten! Kaptırdığı 3 top Fenerbahçe kalesinde gol oldu. Acaba maçın topunu eve götürmüş müdür?



Karşılaşma öncesi Aston Villa'nın iki sol beki yoktu. Hal böyle olunca sarı-lacivertlilerin Grenwood'un kanadından etkili olacağını düşünmüştüm. Heyhat o da Birmingham'a gelmemişti. Acaba İsmail hoca benim düşündüğümü düşünmüş müdür? İsmail Kartal kafasındaki şablonla yaşıyor. Rakibe, elindeki malzemeye göre değil, kafasına göre oynatıyor Fenerbahçe'yi… Ağır mağlubiyet oldu. Herkes kötüydü ama 2 İsmail herkesten daha kötüydü. Yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligine götürmek değil önemli olan… Önemli olan Fenerbahçe'yi rezil etmemek!