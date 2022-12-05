Deschamps’a rağmen

Öyle enteresan bir turnuva izliyoruz, öyle sürprizler yaşandı ki kağıt üstünde Fransa çok net favori gözükse bile Polonya'yı rahat geçer diyemiyordum. Üstüne elindeki muhteşem kadronun hakkını veremeyen bir Deschamps gerçeği var. Fransa'nın hocası, 2018'de takımını Dünya şampiyonluğuna taşırken oynattığı kontrollü futbol sebebiyle hafızalarda yer etmeyi başaramadı. Nitekim mücadelenin ilk yarısı şüphe duymakta ne kadar haklı olduğumu gösterir nitelikteydi. İlk 10 dakikalık baskıyı savuşturmayı başaran Polonya önce oyunu dengeye getirdi. Güçlü rakibini kendi yarı sahasına hapseden Polonya için 37. dakika kırılma anıydı. Lloris'in, ardından Varane'ın çizgiden çıkardığı top maçın dönüm noktası oldu. İkinci yarı kontrolü elden bırakmayan Fransa, çeyrek final biletini 3 golle kaptı ama yine şampiyon gibi oynamadı.

Grup aşamasında şansı yaver giden Polonya ise Lewandowski dışında iz bırakamadan veda etti.