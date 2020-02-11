ZTK'da çeyrek final rövanş heyecanı
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da beklenen son! Yeni transfer artı 3 yıldız tribüne
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Vedat Muriç'e niyet Trabzonspor'un iki yıldızına kısmet!
- Futbol otoriteleri derbiyi yorumladı: Fenerbahçe etkili bir takım
- Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!
- Fenerbahçe'de tek çare Vedat Muriç'in satılması!
- Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi
- Kırklarelispor - Fenerbahçe karşılaşmasından kareler...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.