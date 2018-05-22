Zlatan Ibrahimovic tokat attı, oyundan atıldı!
Zlatan Ibrahimovic farkında olmadan ayağına basan rakibine tokat attı ve VAR kararıyla oyundan atıldı. Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla ilk kırmızı kartını gördü.
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