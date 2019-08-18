Ziya Erdal'ın Tyler Boyd'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, Sivassporlu Ziya Erdal'ın ceza sahasında Tyler Boyd'a müdahalesiyle ilgili "Boyd topa yetişemez. Pozisyon penaltı değil." dedi.
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