Ziya Erdal'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Erdal, İdlib'teki şehitlerimiz için başsağlığı dilerken, Düşmanlarımız şunu iyi bilsin ki Türk milletini yıkamayacaklar, bölemeyecekler" dedi.
Maçtan bahsetmenin zor geldiği söyleyen Ziya, "Zor günler geçiriyoruz. Bugün önemli olan kazanmaktı, bunu da başardık. Hayatta daha önemli şeyler var. Rabbim şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin, mekanları cennet olsun. İnşallah onların şefaatine bizin nail eyler. Düşmanlarımız şunu iyi bilsin ki Türk milletini yıkamayacaklar, bölemeyecekler. Biz dik durdukça hiçbir güç hiçbir zaman başaramamıştır. Uzun süredir bu topraklardayız, bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Kazanmayı bildik, önemli bir maçtı ama dediğim gibi hayatta daha önemli şeyler var. Şu an konuşmakta zorlanıyorum. Rabbim şehitlerimiz yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Erdal, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili "Ankaragücü maçı önemli maçtı. Bu maçı kazanmamızla birlikte Galatasaray maçının önemi arttı. İnşallah Galatasaray maçını da 3 puanla bitiririz." dedi.
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