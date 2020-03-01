Ziya Erdal'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ziya Erdal'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Ziya Erdal'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Erdal, İdlib'teki şehitlerimiz için başsağlığı dilerken, Düşmanlarımız şunu iyi bilsin ki Türk milletini yıkamayacaklar, bölemeyecekler" dedi.

Maçtan bahsetmenin zor geldiği söyleyen Ziya, "Zor günler geçiriyoruz. Bugün önemli olan kazanmaktı, bunu da başardık. Hayatta daha önemli şeyler var. Rabbim şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin, mekanları cennet olsun. İnşallah onların şefaatine bizin nail eyler. Düşmanlarımız şunu iyi bilsin ki Türk milletini yıkamayacaklar, bölemeyecekler. Biz dik durdukça hiçbir güç hiçbir zaman başaramamıştır. Uzun süredir bu topraklardayız, bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Kazanmayı bildik, önemli bir maçtı ama dediğim gibi hayatta daha önemli şeyler var. Şu an konuşmakta zorlanıyorum. Rabbim şehitlerimiz yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Erdal, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili "Ankaragücü maçı önemli maçtı. Bu maçı kazanmamızla birlikte Galatasaray maçının önemi arttı. İnşallah Galatasaray maçını da 3 puanla bitiririz." dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
01 Mart 2020 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN