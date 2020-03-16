Zirveyi ilgilendiren dev maçta kazanan çıkmadı
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig'de ayrılık raporu!
- Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan bomba proje! Şampiyonluğu getirecek...
- Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...
- İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.