Zirve yolunda kritik maç: Sivasspor-Başakşehir
Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Son iki haftada Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 2 puan gerisinde bulunan rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 26 puan toplayan Sivasspor, taraftarı önünde hiç yenilmedi. Kırmızı beyazlı takımda, cezalı Isaac Cofie ile sakatlıkları devam eden Arouna Kone ve Petar Skuletic kadroda yer almıyor.
Zirve mücadelesi veren Başakşehir ise zorlu maçı kazanarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.
En başarılı deplasman takımlarından biri olan turuncu lacivertliler, dış sahada 9 maçta 15 puan toplandı.
Cezalı ya da sakat oyuncunun bulunmadığı Başakşehir'de burnunu aldığı darbe nedeniyle ameliyat olan Berkay Özcan'ın maskeyle sahada olması bekleniyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek.
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