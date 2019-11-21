Zirve yarışında zorlu randevu
Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Ligdeki son iki maçını kazanarak kötü gidişe dur diyen sarı kırmızılı ekip, rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Andone, Şener ve Belhanda'nın tedavileri sürüyor.
Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera ve Ryan Babel'in Medipol Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor. Luyindama'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.
Sarı kırmızılı ekipte Belhanda ve Babel sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Geride kalan 11 maçta 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.
Medipol Başakşehir ise deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Turuncu lacivertli ekipte zorlu mücadele öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi. Okan Buruk'un ekibi haftaya 19 puanlı Galatasaray'ın averajla önünde 5. sırada girdi.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesini yaşar kemal uğurlu yönetecek.
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