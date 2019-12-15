Zirve yarışında kritik maç
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak... Haftaya 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un 5 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.
Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son vermişti... Ligde arka arkaya 6 galibiyet alan Sivasspor ise seriyi sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses'ın yanı sıra son antrenmanda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte ise Hakan Arslan cezalı olduğu için görev yapamayacak. Rybalka'nın da sakatlığı sürüyor.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak... Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
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