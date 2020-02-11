Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek finalin rövanş maçları 3 gün boyunca A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Program şöyle:
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