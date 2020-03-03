Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları başlıyor. Kupa heyecanı, Atv ve Aspor ekranlarında yaşanacak.
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