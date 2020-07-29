Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü
Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak. Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
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