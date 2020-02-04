Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam edecek. 3 gün boyunca 4 karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. İşte detaylar...
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