Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akdeniz derbisi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşması saat 20.30'da A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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