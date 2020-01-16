Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda atılan tüm goller
A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçların heyecanı, bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Son 16 turunda oynanan maçlarda atılan tüm golleri sizler için derledik...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!
- Galatasaray'ın yıldızı sosyal medyayı salladı! ''Emre Akbaba'nın golüne ondan çok sevindim''
- Bir teklif daha! Galatasaray'da istenmeyen isim Avrupa'nın gözdesi oldu
- Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı
- Filenin Sultanları tarih yazdı! Sosyal medya yıkıldı
- İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!
- Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
- Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.