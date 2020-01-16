Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında atılan tüm goller
A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçların heyecanı, bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Son 16 turunda oynanan maçlarda atılan tüm golleri sizler için derledik...
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