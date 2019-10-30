Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya davetsiz bir misaifir girdi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor karşılaşmasında İstiklal Marşı okunurken sahaya kedi girdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde İstiklal marşı okunurken sahaya davetsiz bir misafir girdi.
İstiklal Marşı okuyan futbolcuların yanına kadar giden kedi renkli görüntülere neden oldu.
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