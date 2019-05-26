Zengin ve Yoksul - 8. Bölüm fragmanı (Final)

Aysel alevler içinde uyanır... Korkuya kapılmış, ne yapacağını bilmez halde, ailesini uyandırmaya çalışır. Karan ise dehşete kapılmış, Aysel'e ulaşmaya çalışıyor... Karan Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak? Peki Aleyna, öcünü almadan duracak mı? Karan, Aysel için cezaevine bile girmeyi göze alır ama onu içerideki tehlikelerden kim koruyacak? Aysel ve Karan, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayabilecekler mi?