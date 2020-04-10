Zeki Yavru: Bülent Uygun'un görüşüne katılmıyorum
Yukatel Denizlispor'un başarılı futbolcusu Zeki Yavru, A Spor'un sorularını yanıtladı. Hocası Bülent Uygun'un bu sezon küme düşme olmasın sözlerine katılmadığını söyleyen Yavru, "Her takım emeğinin karşılığını almalı" diye konuştu.
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