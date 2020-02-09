Zeki Uzundurukan: Sörloth'a ağır tahrik var
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Trabzonspor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Sörloth'a ağır tahrik var. Bir maç ceza alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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