Zeki Uzundurukan'dan önemli açıklama! "Düşme kalkarsa..."
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın 12 Haziran'da başlayacağı TFF tarafından belirtilirken, nihai kararın 28 Mayıs Perşembe günü verileceği ifade edilmişti. Öte yandan Federasyon, küme düşmeyi kaldırmayı düşündüğünü ifade ederken, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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