Zeki Uzundurukan: Volkan Rize maçı sonrası Comolli'ye sert çıktığı için kadro dışı bırakıldı
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    Zeki Uzundurukan: Volkan Rize maçı sonrası Comolli'ye sert çıktığı için kadro dışı bırakıldı

    Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de kadro dışının perde arkasını anlattı.

    Kemal Belgin: Mehmet Topal'ı Milli Takıma ayıp olmasın diye kadrodan çıkarmadılar

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    05 Ekim 2018, Cuma
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