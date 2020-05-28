Zeki Uzundurukan: TFF'nin aldığı kararları olumlu buluyorum
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig için nihai kararını verdi. Federasyon daha önce duyurduğu 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı aldı. Ayrıca 7 kulübün 'küme düşme kaldırılsın' talebi de reddedildi. Takımlar aynı zamanda 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Süper Lig böyle sonuçlanmışken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmalarının takvimi de belli oldu. Son gelişmeleri Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan değerlendirdi. Uzundurukan, "TFF'nin aldığı kararları olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.
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