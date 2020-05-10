Zeki Uzundurukan: TFF ligleri iptal ederse takımların alın terini gasp eder"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig için yaptığı planlamayı değerlendiren Uzundurukan, "TFF ligleri iptal ederse takımların alın terini gasp eder" ifadelerini kullandı.
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