Zeki Uzundurukan: Sosa ve Novak'la anlaşma tamam
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a 2 müjdeli haber birden geldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Trabzonsporlular rahat olsun Sosa ve Novak'la anlaşma tamam. Sörloth da Trabzon'a dönecek, 14 gün karantina kalacak. Trabzonspor 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacak" dedi.
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