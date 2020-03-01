Zeki Uzundurukan: "Sosa sahadaki hoca gibi"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Galibiyetin kahramanlarından birinin Fırtına'nın Arjantinli yıldızı Jose Sosa olduğunu belirten Uzundurukan "Sosa'nın farklı bir görevi var Trabzonspor'da. Saha içinde teknik direktör gibi. Hoca'nın elini kuvvetlendiren bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...
- Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler
- Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
- Trabzonspor - Denizlispor maçından kareler...
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''
- Trabzonspor'dan altyapı devrimi
- Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri...
- Trabzonspor'a büyük müjde! Yusuf Yazıcı...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.