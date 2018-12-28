Zeki Uzundurukan: Monaco Belhanda'ya talip oldu
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Monaco Belhanda'ya talip oldu" ifadelerini kullandı.
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