Zeki Uzundurukan: Monaco Belhanda'ya talip oldu
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Zeki Uzundurukan: Monaco Belhanda'ya talip oldu

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Monaco Belhanda'ya talip oldu" ifadelerini kullandı.

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28 Aralık 2018, Cuma
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