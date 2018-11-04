Zeki Uzundurukan: "İstikrarsız sonuçların sebebi Burak Yılmaz"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Uzundurukan, "Burak Yılmaz'ın torpili nedir? Oynatma gitsin. Trabzonspor'un istikrarsız sonuçlar almasının sebebi Burak Yılmaz." dedi.
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