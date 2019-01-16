Zeki Uzundurukan: Galatasaray'dan Cenk Tosun sürprizi bekliyorum
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray'dan Cenk Tosun sürprizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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