Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe'yi Mourinho da kurtaramaz!
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan,"10 puandan fazla fark olursa Fenerbahçe'yi Mourinho da kurtaramaz" yorumunu yaptı.
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