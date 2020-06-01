Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Mensah için Deniz Türüç ve bir futbolcu teklif etti
Fenerbahçe'nin Kayserisporlu Bernard Mensah için ilgisi olduğunu söyleyen Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin Mensah için Deniz Türüç ve Kayserispor'un isteyeceği bir futbolcu daha teklif ettiğini ifade etti. Uzundurukan ayrıca Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano'nun, sarı-kırmızılılardan ayrılığı kesinleşince ciddi bir atılımı olacağını sözlerine ekledi.
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