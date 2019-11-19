Zeki Uzundurukan: "Emre Mor'dan umudu kestim"
Ana Haber'de Cüneyt Şen'in konuğu A Spor'un başarılı yorumcusu Zeki Uzundurukan oldu. Uzundurukan, Emre Mor'un performansını eleştirdi. Uzundurukan, "Emre Mor'dan umudu kestim. Hala ön plana çıkamıyorsa kafasında problem vardır." ifadelerini kullandı.
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