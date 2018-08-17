Zeki Uzundurukan: "Emre Akbaba için Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teklif gitti"
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    Zeki Uzundurukan: "Emre Akbaba için Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teklif gitti"

    Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Emre Akbaba transferinin perde arkasını A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programında anlattı.

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    17 Ağustos 2018, Cuma
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