Zeki Uzundurukan: Emre Akbaba Beşiktaş'a yakın
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzunduran, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Emre Akbaba'nın transferi hakkında konuştu. Uzundurukan, Emre Akbaba'nın Alanyaspor'da kalmayacağını Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu söyledi.
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