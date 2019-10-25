Zeki Uzundurukan: "Ekuban olsa daha farklı sonuç çıkardı" - Son dakika Trabzonspor videoları, Trabzonspor haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Zeki Uzundurukan: "Ekuban olsa daha farklı sonuç çıkardı"

Zeki Uzundurukan: "Ekuban olsa daha farklı sonuç çıkardı"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası A Spor'da yayınlanan UEFA Avrupa Ligi Özel programında karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan "Ekuban sahada olsa daha farklı bir sonuç çıkardı. Sörloth yardımcı forvetsiz gol atamaz, sırıtır. Ona alan boşaltacak, rakip savunmacıları oyalayacak bir yardımcı forvet lazım. Ekuban ya da Sturridge ona asist yapan, alan açan, şut çeken oyuncular. Krasnodar da çok iyi savunma yaptı. Kaleci de çok iyiydi. Bir de top inat etti kaleye girmemekte. Ama hücum bölgesinde Trabzonspor iyi işler yapıyor. Trabzonspor bu maçı 3-2 de kazanabilirdi ama olmadı" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
25 Ekim 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN