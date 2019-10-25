Zeki Uzundurukan: "Ekuban olsa daha farklı sonuç çıkardı"
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası A Spor'da yayınlanan UEFA Avrupa Ligi Özel programında karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan "Ekuban sahada olsa daha farklı bir sonuç çıkardı. Sörloth yardımcı forvetsiz gol atamaz, sırıtır. Ona alan boşaltacak, rakip savunmacıları oyalayacak bir yardımcı forvet lazım. Ekuban ya da Sturridge ona asist yapan, alan açan, şut çeken oyuncular. Krasnodar da çok iyi savunma yaptı. Kaleci de çok iyiydi. Bir de top inat etti kaleye girmemekte. Ama hücum bölgesinde Trabzonspor iyi işler yapıyor. Trabzonspor bu maçı 3-2 de kazanabilirdi ama olmadı" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Getafe - Trabzonspor maçından kareler...
- Yerli Fırtına!
- Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek
- Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk
- Trabzonspor-AEK maçının 11'leri belli oldu!
- Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!
- Trabzonspor-AEK maçından kareler
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.