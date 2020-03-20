Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı! Süper Lig için 3 senaryo
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları sonrası A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, Mehmet Sepil ile toplantı sonrası telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca Uzundurukan Süper Lig’le ilgili 3 senaryonun gündeme geldiğini dile getirdi. Zeki Uzundurukan ligler iptal edilecek mi? sorusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...
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