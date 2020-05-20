Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: Hakemlere büyük görev düşüyor - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Zeki Uzundurukan: Antrenmanlara devam eden kulüpler avantajlı

Zeki Uzundurukan: Antrenmanlara devam eden kulüpler avantajlı

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Burada 2 Mayıs'tan itibaren idmanlara başlayan Süper Lig ekipleri var. Oyuncular arasında corona testi hep negatif çıkan ve sorunsuz bir şekilde antrenmanlarına devam eden kulüpler  burada avantajlı. Test sonuçları pozitif çıkması nedeniyle idmanları erteleyen kulüpler var bunlar yeterince çalışamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar." dedi. Uzundurukan ayrıca "Burada büyük bir görevde hakemlerimize ve VAR'ın başındakilere düşüyor. Kalan maçları baştan sağma yönetirlerse sıkıntı olur. VAR'ın başındakiler geride kaln 26 haftada çok hata yaptılar. Yine böyle hatalar olursa yine çok büyük tartışmalar olur." ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
20 Mayıs 2020 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA