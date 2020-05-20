Zeki Uzundurukan: Antrenmanlara devam eden kulüpler avantajlı
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Burada 2 Mayıs'tan itibaren idmanlara başlayan Süper Lig ekipleri var. Oyuncular arasında corona testi hep negatif çıkan ve sorunsuz bir şekilde antrenmanlarına devam eden kulüpler burada avantajlı. Test sonuçları pozitif çıkması nedeniyle idmanları erteleyen kulüpler var bunlar yeterince çalışamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar." dedi. Uzundurukan ayrıca "Burada büyük bir görevde hakemlerimize ve VAR'ın başındakilere düşüyor. Kalan maçları baştan sağma yönetirlerse sıkıntı olur. VAR'ın başındakiler geride kaln 26 haftada çok hata yaptılar. Yine böyle hatalar olursa yine çok büyük tartışmalar olur." ifadelerini kullandı.
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