Zeki Uzundurukan: Akıllı teknik adam, Fatih Terim'den kopya çeker
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan,"Akıllı teknik adam, Fatih Terim'den kopya çeker" yorumunu yaptı.
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