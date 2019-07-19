Zajc'a İtalya'dan talip çıktı
İtalyan basını, Serie A ekibi Sampdoria'nın Fenerbahçe'de forma giyen Zajc'a talip olduğunu yazdı. Sampdoria'nın kısa süre içerisinde sarı lacivertli ekibe teklif götüreceğini yazan İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Zajc'ı satmayı düşünmediğini de belirtti.
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