Zajc gözden çıkarıldı
Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılayamayan Miha Zajc gözden çıkarıldı.. Bu sezon ligde sadece 82 dakika şans bulabilen Sloven futbolcu, gol ve asist katkısı yapamadı...
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