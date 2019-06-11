Yusuf Yazıcı'ya centilmenlik dışı hareket
İzlanda - Türkiye maçının 48. dakikasında İzlandalı futbolcu Gylfi Sigurdsson, Yusuf Yazıcı'ya centilmenlik dışı bir hareket yaptı ve Yusuf yerde kaldı. Aynı futbolcu ilk yarıda Burak Yılmaz'a da bir faul yapmıştı.
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